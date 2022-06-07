Рязанке, убившей знакомого, вынесли приговор

Трагедия произошла в августе 2021 года.

Рязанке, убившей знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры .

Инцидент произошел в августе 2021 года. Подсудимая со знакомым находились дома у рязанки. Будучи нетрезвыми, они поссорились. Во время конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь. Она повредила правую долю печени. Из-за этого произошла острая кровопотеря.

После случившегося женщина осталась в квартире. Мужчина в этот момент вышел на крыльцо и рассказал о случившемся матери и сожительнице. До приезда «скорой» рязанец умер.

В заседании женщина полностью признала вину.

35-летнюю рязанку осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.