Рязанке, убившей знакомого, вынесли приговор. Об этом сообщила пресс-служба
Инцидент произошел в августе 2021 года. Подсудимая со знакомым находились дома у рязанки. Будучи нетрезвыми, они поссорились. Во время конфликта женщина ударила мужчину ножом в грудь. Она повредила правую долю печени. Из-за этого произошла острая кровопотеря.
После случившегося женщина осталась в квартире. Мужчина в этот момент вышел на крыльцо и рассказал о случившемся матери и сожительнице. До приезда «скорой» рязанец умер.
В заседании женщина полностью признала вину.
35-летнюю рязанку осудили на восемь лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в пользу потерпевшей взыскали компенсацию морального вреда.
Приговор не вступил в законную силу.