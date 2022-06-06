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Зеленский: Украину подталкивают к невыгодным Киеву соглашениям с Россией
Глава Украины заявил, что в мире наступает всеобщая усталость от военной спецоперации. Из-за этого некоторые страны начинают «толкать» Киев к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с Россией. Он добавил, что люди хотят «хоть какого-то результата».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев подталкивают к невыгодным соглашениям с Москвой. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на издание «Украинская правда».

Глава Украины заявил, что в мире наступает всеобщая усталость от военной спецоперации. Из-за этого некоторые страны начинают «толкать» Киев к невыгодному для него результату в вопросе договоренностей с Россией. Он добавил, что люди хотят «хоть какого-то результата».

«Никаких переговоров о каких-то планах у меня нет, такие переговоры на сегодня на уровне нуля находятся. Всем очень хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические», — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина отказалась от переговоров с Россией.