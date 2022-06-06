Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске

26-летний мужчина признался, что финансирование его деятельности велось из Украины.

Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске. Об этом пишет Telegram-канал «Оперативные сводки» в понедельник, 6 июня.

29-летний мужчина признался в поджоге двух военкоматов — в Пронске и подмосковном Щелкове, а также отдела полиции в Москве. Он сообщил, что финансирование его деятельности велось из Украины.

Напомним, здание военкомата в Пронске подожгли в ночь на 14 мая. Позже личность подозреваемого установили.