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Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске
26-летний мужчина признался, что финансирование его деятельности велось из Украины.

Задержан подозреваемый в поджоге военкомата в Пронске. Об этом пишет Telegram-канал «Оперативные сводки» в понедельник, 6 июня.

29-летний мужчина признался в поджоге двух военкоматов — в Пронске и подмосковном Щелкове, а также отдела полиции в Москве. Он сообщил, что финансирование его деятельности велось из Украины.

Напомним, здание военкомата в Пронске подожгли в ночь на 14 мая. Позже личность подозреваемого установили.