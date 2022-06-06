За неделю с рязанских улиц на спецстоянку эвакуировали 158 машин

С улицы Мюнстерской эвакуировали Mercedes-Benz, который припарковался под знаком «Остановка запрещена».

За неделю с рязанских улиц на спецстоянку эвакуировали 158 машин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, с улицы Мюнстерской эвакуировали Mercedes-Benz, который припарковался под знаком «Остановка запрещена». Рязанцам напомнили, что штраф за стоянку или парковку в неположенных местах составляет 1 500 рублей.

Ранее мэрия напомнила рязанцам о штрафах за неоплаченную парковку в центре города.