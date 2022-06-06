Водителя иномарки в Приокском остановили за пьяное вождение

У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал наличие 0.264 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Водителя иномарки в Приокском остановили за пьяное вождение. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Ранее в соцсетях появилась информация, что водитель на иномарке врезался в дорожный знак.

В полиции сообщили, что виновник ДТП — водитель Range Rover. У него обнаружили признаки алкогольного опьянения. Алкотестер показал наличие 0.264 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимый уровень.

Теперь водителю грозит административный штраф в размере 30000 и лишение прав на два года. Также ему предстоит возместить ущерб за поврежденный дорожный знак.