В Тюменской области нашли труп 18-летнего молодого человека, пропавшего в мае

Его тело обнаружили в реке в районе Лесобазы.

В Тюменской области нашли труп 18-летнего молодого человека, пропавшего в мае. Об этом сообщило издание « МегаТюмень ».

Его тело обнаружили в реке в районе Лесобазы.

Молодой человек жил в Казарово. В конце мая он вышел из дома и не вернулся. Известно, что труп мужчины нашел рыбак.

По информации регионального следкома, специалисты проводят проверку инцидента. Признаков криминального характера гибели человека на теле не нашли. Обстоятельства трагедии устанавливают.