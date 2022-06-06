В Шацком районе обнаружили незаконную свалку
Итоги проверки направили в прокуратуру.
В Шацком районе обнаружили незаконную свалку. Об этом
Специалисты регионального управления Россельхознадзора обследовали земельные участки в Шацком районе. Около села Новоселки они нашли несанкционированную свалку твердых бытовых отходов площадью 230 квадратных метров.
Выяснилось, что земельный участок не разграничен и не имеет правообладателей. Ответственность за него несут органы местного самоуправления.
Итоги проверки направили в прокуратуру.