В Шацком районе обнаружили незаконную свалку

Итоги проверки направили в прокуратуру.

В Шацком районе обнаружили незаконную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты регионального управления Россельхознадзора обследовали земельные участки в Шацком районе. Около села Новоселки они нашли несанкционированную свалку твердых бытовых отходов площадью 230 квадратных метров.

Выяснилось, что земельный участок не разграничен и не имеет правообладателей. Ответственность за него несут органы местного самоуправления.

Итоги проверки направили в прокуратуру.