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В рязанском поселке 7 июня отключат электричество на пяти улицах
Ремонтные работы в Борках продлятся с 10:00 до 16:00.

В рязанском поселке 7 июня отключат электричество на пяти улицах. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во вторник, 7 июня, с 10:00 до 16:00 в Борках отключат электроэнергию по следующим адресам:

  • улица 6-й район, дома №№ 36, с 48 по 60, 62, 63;
  • улица 7-й район, дома с 2 по 45, с 47 по 53, 55, 56, 58, 59;
  • улица 8-й район, дома с 1 по 12, с 14 по 17, с 19 по 26, 28, 29, с 31 по 33, 37, с 43 по 53, с 55 по 57, 59, 60, с 77 по 86, с 117 по 125;
  • улица 9-й район, дом № 1;
  • улица 10-й район, с 9 по 32, с 61 по 65.

Ремонтные работы на воздушной линии проводит МУП «РГРЭС».