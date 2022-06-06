В Рязанской области выявили очаг птичьего гриппа
Его обнаружили на территории Александро-Невского в личном подсобном хозяйстве.
В Рязанской области выявили очаг птичьего гриппа. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Очаг обнаружили на территории Александро-Невского в личном подсобном хозяйстве.
Управление Россельхознадзора и главное управление ветеринарии Рязанской области проводят комплекс организационно-хозяйственных мероприятий, устанавливаются пути заноса вируса. Также специалисты решают вопрос об установлении карантина.