В Рязани 14 улиц на две недели останутся без горячей воды
Воды не будет с 8 по 21 июня.
В Рязани 14 улиц на две недели останутся без горячей воды. Об этом в понедельник, 6 июня,
Воды не будет с 8 по 21 июня по следующим адресам:
- улица Ломоносова, дома №№ 44 (госпиталь МСЧ МВД России по Рязанской области), 44а (госпиталь МСЧ МВД России по Рязанской области), 9 корпус 1, 23;
- улица Фрунзе, дом № 2 (детская поликлиника № 2);
- улица Халтурина, дома №№ 10 (д/сад № 34), 7 (д/сад № 77), 1б, 9;
- улица Телевизионная, дома №№ 5а (д/сад № 69), 21;
- улица Л. Чайкиной, дом № 2а (д/сад № 78);
- улица Горького, дома №№ 20 (д/сад № 111), 14, 15, 15 корпус 1, 15 корпус 2;
- улица Есенина, дома №№ 41, 43, 45, 45 корпус 1, 47/24, 71;
- улица Колхозная, дома №№ 12, 14, 14 корпус 1, 16;
- улица Космодемьянской, дом № 33;
- улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 1, 14/1;
- улица Пугачева, дома №№ 14, 15;
- улица Рытикова, дом № 18/32;
- улица Трудовая, дома №№ 1 корпус 1, 5/8, 7, 24/38;
- улица Южный переулок, дом № 10.
Отключение связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.
С утвержденным графиком плановых отключений на период подготовки к отопительному сезону 2021/2022 годов можно познакомиться