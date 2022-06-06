В России на 83-м году жизни скончался советский летчик-космонавт Валерий Рюмин
Ромин в 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя. Он совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки.
В России скончался советский летчик-космонавт Валерий Рюмин. Об этом в понедельник, 6 июня,
«На 83-м году жизни ушел из жизни дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Валерий Рюмин», — говорится в сообщении.
Ромин в 1973 году был назначен на должность космонавта-испытателя. Он совершил четыре полета общей продолжительностью 371 сутки.