В Путятине грузовик столкнулся в микроавтобусом
Авария произошла в понедельник, 6 июня, в 8:20, на 311 километре трассы М-5 «Урал».
В Путятине грузовик столкнулся в микроавтобусом. Об этом сообщило
Авария произошла в понедельник, 6 июня, в 8:20, на 311 километре трассы М-5 «Урал».
47-летний житель Мордовии на большегрузе DAF не выбрал безопасную скорость и столкнулся с ехавшим впереди Fiat Ducato.
В результате аварии машины получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.
По факту аварии проводится проверка.