В Путятине грузовик столкнулся в микроавтобусом

Авария произошла в понедельник, 6 июня, в 8:20, на 311 километре трассы М-5 «Урал».

В Путятине грузовик столкнулся в микроавтобусом. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в понедельник, 6 июня, в 8:20, на 311 километре трассы М-5 «Урал».

47-летний житель Мордовии на большегрузе DAF не выбрал безопасную скорость и столкнулся с ехавшим впереди Fiat Ducato.

В результате аварии машины получили механические повреждения. В ДТП никто не пострадал.

По факту аварии проводится проверка.