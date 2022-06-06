В Красноярском крае при опрокидывании лодки погибла 31-летняя женщина

Трагедия случилась в воскресенье, 5 июня, на Енисее.

В Красноярском крае при опрокидывании лодки погибла 31-летняя женщина. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный главк управления следкома.

По информации ведомства, трагедия случилась на Енисее, в километре от села Усть-Пит.

Вечером в воскресенье, 5 июня, семеро человек — женщина, трое мужчин и трое детей направлялись на лодке «Обь-3» из деревни Анциферово. Во время пути мужчина не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры оказались в воде.

На берегу Енисея находились очевидцы — они решили помочь тонущим людям. Они смогли спасти детей. «Женщину извлекли из воды, но несмотря на оказанные реанимационные мероприятия спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега», — сообщили в ведомстве. Местонахождение мужчины, который находился за рулем лодки, неизвестно. В ведомстве отметили, что все взрослые, находившиеся в судне, были пьяны. Погибшая была матерью детей.

После инцидента следователи начали проверку.