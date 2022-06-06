В Клепиковском районе остановили двух пьяных водителей

Водителей отстранили от управления автомобилями и составили административный протокол.

В Клепиковском районе остановили двух пьяных водителей. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В субботу, 4 июня, в деревне Заводская Слобода для проверки документов сотрудники ДПС остановили «Ниву». У 63-летнего водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения. Медосвидетельствование показало 0,355 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В воскресенье, 5 июня, в деревне Ершовские Выселки остановили Renault Scenic. У 46-летнего водителя медосвидетельствование показало 0,211 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Водителей отстранили от управления автомобилями и составили административный протокол. Нарушителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на полтора — два года.