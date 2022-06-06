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В Касимове командированным на Донбасс чиновникам назначат двойную зарплату
Кроме этого, им также назначат «суточные» в размере 8 480 рублей и некие «безотчетные суммы» в целях возмещения дополнительных расходов. Документ приняли на заседании в закрытом режиме.

В Касимове командированным на Донбасс чиновникам назначат двойную зарплату. Об этом изданию Vidsboku рассказал депутат Владимир Сорокин.

30 мая депутаты касимовской гордумы приняли документ, по которому работникам органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, командированным на Донбасс, выплатят зарплату в двойном размере. Кроме этого, им также назначат «суточные» в размере 8 480 рублей и некие «безотчетные суммы» в целях возмещения дополнительных расходов.

Избранный от КПРФ Владимир Сорокин рассказал, что документ приняли в спешке и закрытом режиме: его представили депутатам лишь в день заседания, а не за три дня, как полагается по регламенту.

«Непонятно, за чей счет банкет, и для какой цели это делается: обмен опытом или что, — сказал он, отметив, что это вряд ли могла быть инициатива местных властей. — Они на такое не пойдут, это был пинок сверху, а они взяли под козырек».

В документе также уточняется, что решение «распространяется на правоотношения, возникшие с 27 мая 2022 года», а осуществляться выплаты будут «за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год».