В Хакасии пятилетний мальчик погиб, выпав из окна

Тело мальчика нашли около дома в понедельник, 6 июня.

В Хакасии пятилетний мальчик погиб, выпав из окна. Об этом сообщила пресс-служба регионального главного управления следкома.

Информация о том, что около дома на улице Чертыгашева в Абакане нашли труп пятилетнего мальчика, поступила в органы в понедельник, 6 июня. На теле были признаки падения с высоты.

По предварительным данным, в квартире жила семья, среди них двое детей. Утром в понедельник мать мальчика ушла на работу, оставив ребенка одного. Отец работал «вахтовым методом», а сестра мальчика ночевала.

Проснувшись, ребенок залез на подоконник, открыл окно. Облокотившись на сетку, он упал с высоты 15 этажа. От полученных травм он умер на месте.

Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются обстоятельства трагедии. Расследование продолжается.