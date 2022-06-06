В Чувашии смертельное ДТП попало на камеру видеорегистратора

36-летний водитель на автомобиле Lada Granta превысил скорость и сбил 42-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Чувашии произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил портал ProГород.

Трагедия случилась в воскресенье, 5 июня, около 17.11. Момент попал на камеру видеорегистратора. 36-летний водитель на автомобиле Lada Granta превысил скорость и сбил 42-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого отечественный автомобиль врезался в Toyota, последний автомобиль от удара отбросило в столб.

В аварии пострадала 14-летняя пассажирка отечественного автомобиля, ее госпитализировали. Пешеход погиб.

В отношении виновника аварии завели уголовное дело.