В центре Рязани сбили 19-летнего мужчину на самокате
Авария произошла вечером в воскресенье, 5 июня, в 23:25, около дома № 46 по улице Ленина.
В центре Рязани сбили 19-летнего мужчину на электросамокате. Об этом сообщило
Авария произошла вечером в воскресенье, 5 июня, в 23:25, около дома № 46 по улице Ленина.
По предварительной информации, 34-летний рязанец на Nissan Teana наехал на молодого человека на самокате. Тот пересекал дорогу на «красный».
В результате 19-летний рязанец получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.
Проводится проверка.