В центре Рязани сбили 19-летнего мужчину на самокате

Авария произошла вечером в воскресенье, 5 июня, в 23:25, около дома № 46 по улице Ленина.

В центре Рязани сбили 19-летнего мужчину на электросамокате. Об этом сообщило региональное УМВД .

Авария произошла вечером в воскресенье, 5 июня, в 23:25, около дома № 46 по улице Ленина.

По предварительной информации, 34-летний рязанец на Nissan Teana наехал на молодого человека на самокате. Тот пересекал дорогу на «красный».

В результате 19-летний рязанец получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.