В Башкирии «КамАЗ» столкнулся с «ВАЗ 2109»

Уточняется, что водитель легковушки заканчивал маневр на моргающий зеленый свет, а «КамАЗ» не предоставил преимущество движения.

В Башкирии произошло ДТП с участием «КамАЗа». Об этом сообщил портал NewsBash.

Авария случилась в понедельник, 6 июня, около 17.00 в Мелеузе. На перекрестке столкнулись «ВАЗ 2109» и «КамАЗ» с прицепом.

Уточняется, что водитель легковушки заканчивал маневр на моргающий зеленый свет, а «КамАЗ» не предоставил преимущество движения. От удара отечественное авто смяло, 19-летнего водителя зажало внутри салона.

Водителя легкового автомобиля и его пассажира госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.