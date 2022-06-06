В Башкирии «КамАЗ» столкнулся с «ВАЗ 2109»
Уточняется, что водитель легковушки заканчивал маневр на моргающий зеленый свет, а «КамАЗ» не предоставил преимущество движения.
В Башкирии произошло ДТП с участием «КамАЗа». Об этом
Авария случилась в понедельник, 6 июня, около 17.00 в Мелеузе. На перекрестке столкнулись «ВАЗ 2109» и «КамАЗ» с прицепом.
Уточняется, что водитель легковушки заканчивал маневр на моргающий зеленый свет, а «КамАЗ» не предоставил преимущество движения. От удара отечественное авто смяло, 19-летнего водителя зажало внутри салона.
Водителя легкового автомобиля и его пассажира госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.