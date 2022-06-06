В Астраханской области в ДТП погиб начальник полиции

В служебный автомобиль полиции врезался Opel Astra. Машина выехала на «встречку», чтобы избежать столкновения с «ГАЗ-3110», которым управлял 83-леьний водитель. «ГАЗ» не предоставил преимущество движения, выезжая со второстепенной дороги.

В Астраханской области в ДТП погиб начальник полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла в воскресенье, 5 июня, в Володарском районе на трассе «Астрахань-Марфино». 83-летний местный житель на «ГАЗ-3110» не представил преимущество двигавшейся по главной дороге Opel Astra, которой управляла 22-летняя жительница Володарского района. Чтобы избежать столкновения, Opel выехал на «встречку» и столкнулся со служебным автомобилем полиции Lada Vesta.

В ДТП погиб начальник астраханского отдела полиции, который был за рулем Lada. Травмы получили пассажир Lada, водитель Opel и три его пассажира — девушки 2004 года рождения.

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