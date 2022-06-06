Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач

Он выступал в составе коллектива 11 лет.

Умер один из основателей группы Bon Jovi Алек Джон Сач. Об этом представители коллектива сообщили в Twitter-аккаунте.

«Наши сердца разбиты из-за новости о смерти нашего дорогого друга Алека Джона Сач Как один из основателей группы, он был неотъемлемой частью ее становления», — указано в публикации.

, Бас-гитарист Алек Джон Сач играл в группе Bon Jovi с 1983 по 1994 годы. С ним коллектив записал пять студийных альбомов.