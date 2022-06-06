Умер 68-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бизнес-леди из Рязанской области

Женщина числилась в розыске более 15 лет.

Умер 68-летний мужчина, подозреваемый в убийстве бизнес-леди из Рязанской области. Об этом сообщило издание « МК ».

Как пишут журналисты, женщина числилась в розыске более 15 лет. Указано, что она хотела продать квартиру в Рязанской области. Мужчина предложил ей помощь. Он поехал с ней на квартиру, однако по дороге задушил ее. Тело убитой он спрятал, а автомобиль Daewoo Nexia продал по поддельной доверенности.

Также мужчину подозревали в убийстве работодательницы, у которой был водителем. Его задержали в понедельник, 6 июня. В этот же день стало известно, что он умер в СИЗО.