СберБанк присвоил компании «Стройпромсервис» статус «Платинового партнера»

Таким образом банк высоко оценил партнерское взаимодействие в сфере ипотечного кредитования.

СберБанк присвоил компании «Стройпромсервис» статус «Платинового партнера». Это почетное звание на текущий момент имеют только несколько компаний в стране.

Таким образом банк высоко оценил партнерское взаимодействие в сфере ипотечного кредитования.

Платиновый статус дает возможность застройщику первым участвовать в перспективных проектах и пилотных программах банка, а клиентам — получать быстрое решение по ипотеке и сниженные ставки. Например, уже сегодня, в рамках партнерской программы субсидирования, клиентам доступна ипотечная ставка всего под 2,1%. Официальное награждение компании «Стройпромсервис» состоялось на прошлой неделе в рамках форума для застройщиков СНГ «Движение». «Особую гордость вызывает то, что мы единственный застройщик в Рязанском регионе, удостоившийся такой высокой оценки. Теперь нашим клиентам доступны уникальные опции, которые делают покупку квартиры от „Стройпромсервис“ ещё выгоднее», — прокомментировали новый статус представители компании «Стройпромсервис».

Более подробно ознакомиться с предложениями компании сайте ГК «Стройпромсервис».

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