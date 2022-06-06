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С 6 июня на трех улицах Рязани на две недели отключили горячую воду
Причина отключения — плановые и профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

С 6 июня на трех улицах Рязани на две недели отключили горячую воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

С 6 по 19 июня горячее водоснабжение отключат по следующим адресам:

  • улица Октябрьская, дома №№ 62 (стоматологическая поликлиника № 2), 56-а (школа № 48), 58 корпус 1, 60 корпус 1, 64/22;
  • улица Магистральная, дома №№ 16-а (детский сад № 146), 13, 13 корпус 1, 13 корпус 2, 13 корпус 3, 14, 14 корпус 1, 15, 16, 16 корпус 1, 17, 18, 18 корпус 1, 19, 20, 21;
  • улица Энгельса, дом № 28.

Причина отключения — плановые и профилактические работы на системах и объектах теплоснабжения.

Полный график отключения горячей воды в июне можно посмотреть здесь.