Рязанский приборный завод представил инверторы на выставке «Металлообработка — 2022»

Предприятие познакомило посетителей форума в области металлообработки и станкостроения с образцами.

Рязанский приборный завод принял участие в международной специализированной выставке «Металлообработка» в Москве. Предприятие познакомило посетителей форума в области металлообработки и станкостроения с образцами инверторного сварочного оборудования «Форсаж».

Среди экспонатов предприятия — инверторные сварочные аппараты для ручной дуговой сварки «Форсаж-161», «Форсаж-200М», «Форсаж-301», универсальные источники для полуавтоматической сварки «Форсаж-200ПА», «Форсаж-502», мощное профессиональное оборудование для аргонодуговой сварки постоянным и переменным током «Форсаж-315АС/DС», «Форсаж-500АС/DС», «Форсаж-315АД».

«В экспозицию нашего завода мы включили лучшие образцы инверторного сварочного оборудования торговой марки „Форсаж“, которые выпускаем серийно. Например, самые мощные в своих классах промышленные отечественные сварочные аппараты „Форсаж-502“, работающие в диапазоне температур от -40 до +40 градусов, и „Форсаж-500АС/DC“, применяемые для сварки стали, алюминиевых и медных сплавов, — отметил генеральный директор АО „ГРПЗ“ Борис Виноградов. — У нашего предприятия богатый опыт производства инверторов. Мы более четверти века занимаемся этой тематикой, и на сегодняшний день заводской модельный ряд составляют 15 видов сварочных аппаратов и три механизма подачи проволоки. Наши промышленные инверторы успешно применяют по всей стране в разных отраслях, в том числе на строительных объектах, в топливно-энергетическом комплексе, в мосто- и судостроении. С помощью оборудования „Форсаж“ возводились олимпийские объекты в Сочи, строился Крымский мост».

Качество изделий АО «ГРПЗ» подтверждается сертификатами соответствия, свидетельствами аттестации Саморегулируемой организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Специалисты предприятия, работавшие на выставке «Металлообработка — 2022», провели презентации сварочных аппаратов «Форсаж», рассказали об их преимуществах и широких функциональных возможностях, дали необходимые технические консультации и помогли заинтересованным посетителям подобрать изделия для решения конкретных производственных задач.

Международная специализированная выставка «Металлообработка» — ежегодное ключевое мероприятие в области металлообработки и станкостроения. Сварка и родственные технологии — один из разделов обширной тематики выставки. Участники выставки — ведущие производители современного металлообрабатывающего оборудования, инструмента и технологий, оборудования для обработки и резки металлов.