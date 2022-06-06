Рязанские нефтяники собрали на переработку старые шины

Акцию приурочили к Всемирному дню окружающей среды — его отмечают 5 июня.

Сотрудники рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») провели сбор старых автомобильных шин для дальнейшей передачи на утилизацию. Работники очистили территорию Южного промузла Рязани от выброшенных покрышек, которые портят облик города и загрязняют окружающую среду. Акцию приурочили к Всемирному дню окружающей среды — его отмечают 5 июня.

Всего нефтяники собрали и вывезли более 100 шин с четырех километров территории.

По словам ведущего инженера по охране окружающей среды РНПК Елены Кондрахиной, подобная акция проводится не впервые.

«Известно, что шины на 80% состоят из резины. Данный отход и относятся к IV классу опасности. Они изготавливаются из искусственного сырья и срок разложения в естественных условиях составляет более 100 лет. Поэтому важно после использования сдавать покрышки в переработку. Резиновая крошка, которая получается после этого процесса используется в различных отраслях промышленности, в том числе для изготовления покрытий для детских и спортивных площадок, производства технических изделий, в дорожном строительстве», — отметила Кондрахина.

Предприятие производит на своей территории раздельный сбор и передает на утилизацию такие отходы, как картон, бумага, полиэтилен, бетонные и железобетонные изделия, металлолом, бой стекла. Часть мусора передают на обезвреживание, остальное — на размещение.

«Раздельный сбор отходов снижает негативное воздействие на окружающую среду, а отходы, содержащие полезные компоненты, которые в дальнейшем перерабатываются, позволяют уменьшить потребление природных ресурсов. Сортировка отходов приводит к сокращению доли складируемого мусора и уменьшению площади полигонов», — пояснила Елена Кондрахина.

РНПК проводит различные мероприятия по вопросам охраны окружающей среды. Среди них: проекты по реконструкции и модернизации производственных мощностей, участие в общегородских субботниках, экопросветительская работа со школьниками, организация экологических акций, поддержка экспедиций волонтеров клуба «Хозяин Мещеры», помощь Окскому заповеднику в рамках благотворительности и другое.

Завод ведет производственную деятельность согласно установленным нормативам. Их соблюдение подтверждается результатами экологического контроля, который предприятие проводит собственными силами, а также с привлечением спецорганизаций. Результаты контроля на регулярной основе передаются в государственные органы по охране окружающей среды и экологии. РНПК первой в Рязанской области освоила мировой опыт переработки строительных отходов и вовлечения их во вторичное использование.