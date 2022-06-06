Рязанские активисты ОНФ заявили о необходимости дополнительного ремонта кровли в школе № 28

Общественники проверили состояние потолков после работ в образовательном учреждении.

Рязанские активисты ОНФ заявили о необходимости дополнительного ремонта кровли в школе № 28. Об этом сообщили в пресс-служба организации.

Общественники при проверке ремонта кровли и потолка обнаружили недостатки. Ранее из-за протечек в здании школы обрушились потолочные плиты. Результаты приемки работ оказались неоднозначными.

По словам представителя родительского комитета школы Натальи Абрамовой, в месте обрушения рабочие качественно сделали потолок. «Но поднявшись на крышу, мы увидели печальную картину. Дыра на дыре. Шифер местами лежит просто на досках без рубероида. Под самой большой дырой стоит тазик с водой, а под ним на потолке огромное сырое пятно с отваливающейся побелкой», — отметила Абрамова.

По итогам проверки отделение ОНФ обратилось к мэру Рязани с просьбой провести дополнительные работы. Общественники отметили, что, если ремонт кровли не сделать во всем здании, нельзя гарантировать, что потолок не начнет течь в другом месте.

«Полумеры могут привести к тому, что из-за осенних дождей потолок может обрушиться в другом месте. Нельзя допустить, чтобы школьники находились под такой потенциальной опасностью. Впереди летние каникулы. Считаем, что нужно срочно изыскать резервы и привести ситуацию в порядок, исправив все выявленные недостатки», — заключил член регионального штаба Народного фронта Александр Кривов.