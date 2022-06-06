«Рязаньгоргаз» повысит надежность газоснабжения центральной части города

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» начали реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Горького с выходом на улицу Есенина.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» начали реконструкцию газопроводов среднего и низкого давления на улице Горького с выходом на улицу Есенина в городе Рязани. В рамках работ заменят 1,45 км газопроводов — это повысит надежность газоснабжения 1,5 тысяч потребителей в центральной части города.

Учитывая интенсивность транспортного потока, работы проводятся методом горизонтально-направленного бурения, который позволяет выполнить работы без повреждения дорожного покрытия и ограничения движения транспорта. Приостановка подачи газа потребителям будет производиться точечно на короткое время в дневные часы.

«Выполняя работы, мы стараемся свести к минимуму неудобства для жителей нашего города. Проведенная реконструкция позволит долгие годы бесперебойно эксплуатировать сети, снабжающие газом жилой сектор, коммунально-бытовые и промышленные предприятия города», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.