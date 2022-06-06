Рязанцы пожаловались на нависшее над пешеходной дорожкой дерево в парке Гагарина

Рязанцы забеспокоились, что дерево может сломаться и упасть на пешеходов.

Рязанцы пожаловались на сломанное над пешеходной дорожкой дерево. Сообщение об этом в понедельник, 6 июня, РЗН. инфо поступило от местных жителей.

Сломанное дерево заметили в парке Гагарина. Рязанцы забеспокоились, что дерево может сломаться и упасть на пешеходов.

«Немного страшно ходить с коляской», — добавила местная жительница.

Ранее в рязанской Горроще с территории детского сада ветка упала на 33-летнюю женщину. Она погибла. По данному факту следователи начали проверку.