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Рязанцам напомнили о штрафах за распространение на участке борщевика
Также рязанцам рассказали, как не получить ожоги от борщевика.

Рязанцам напомнили о штрафах за распространение на участке борщевика. Информация об этом в понедельник, 6 июня, появилась на сайте регионального минсельхозпрода.

«Минсельхозпрод области и Россельхознадзор напоминают жителям сельской местности, дачникам, фермерам и работникам сельхозпредприятий о необходимости борьбы с борщевиком Сосновского. Ответственность за недопущение произрастания этого опасного сорняка лежит на собственнике (арендаторе) земельного участка», — говорится в сообщении.

Также рязанцам рассказали, как не получить ожоги от борщевика. Основную опасность представляет сок растения, в котором содержатся фурокумарины. Попадая на кожу, они усиливают ее чувствительность к солнечным лучам и образуют сильные ожоги, а попадание на роговицу может привести к слепоте.

Если сок попал на кожу, необходимо этот участок изолировать от действия света — обмотать любым светонепроницаемым материалом в первые минуты поражения. Затем в темном месте кожу нужно тщательно промыть водой с мылом и избегать попадания солнечных лучей в течение двух дней.