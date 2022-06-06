Рязанца оштрафовали за пересылку интимной фотографии бывшей подруги
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).
Рязанца оштрафовали за пересылку интимной фотографии бывшей подруги. Об этом
Житель Захаровского района на протяжении пяти лет был знаком с женщиной. Они состояли в интимных отношениях, и по его просьбе потерпевшая сделала интимное фото, которое отправила мужчине.
Через некоторое время пара поругалась, их отношения закончились. Из чувства вины мужчина отправил сохраненное интимное фото бывшей подруги своему знакомому и попросил того отправить фото мужу потерпевшей.
Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Суд назначил рязанцу штраф в 15 тысяч рублей.