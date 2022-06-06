Рязанца оштрафовали за пересылку интимной фотографии бывшей подруги

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

Рязанца оштрафовали за пересылку интимной фотографии бывшей подруги. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Житель Захаровского района на протяжении пяти лет был знаком с женщиной. Они состояли в интимных отношениях, и по его просьбе потерпевшая сделала интимное фото, которое отправила мужчине.

Через некоторое время пара поругалась, их отношения закончились. Из чувства вины мужчина отправил сохраненное интимное фото бывшей подруги своему знакомому и попросил того отправить фото мужу потерпевшей.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Суд назначил рязанцу штраф в 15 тысяч рублей.