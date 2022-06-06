Российские образовательные организации исключили из Болонского процесса

Государство присоединилось к нему в 2003 году.

Российские образовательные организации исключили из Болонского процесса. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на заместителя главы минобрнауки Дмитрия Афанасьева.

«Фактически с учётом того, что наши ректоры, руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров о поддержке президента в связи со специальной операцией, то фактически все образовательные организации страны исключены тем самым из Болонского процесса», — цитирует Афанасьева ТАСС.

Болонский процесс — серия встреч между европейскими странами, направленных на обеспечение сопоставимости стандартов и качества квалификаций высшего образования. Россия присоединилась к нему в 2003 году.