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РИА Новости: Зеленский усилил охрану из-за страха убийства командованием ВСУ
Боевики ВСУ недовольны неэффективным руководством боевыми действиями президента. Его указания, по их мнению, приводят к потерям среди личного состава.

Президент Украины Владимир Зеленский усилил охрану из-за страха убийства западными спецслужбами или командованием ВСУ. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщили РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал экс-депутата Рады Ильи Кивы.

Кива заявил, что накануне Зеленский поставил задачу усилить свою охрану. По его словам, глава Украины боится расправы со стороны западных спецслужб и командования ВСУ.

Первые начали говорить о проигрыше Киева в вооруженном противостоянии. Единственное быстрое решение проблемы станет физическое устранение Зеленского.

Боевики ВСУ же недовольны неэффективным руководством боевыми действиями президента. Его указания, по их мнению, приводят к потерям среди личного состава.