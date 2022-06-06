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Опубликован список 30 проектов благоустройства в Рязани по местным инициативам
На реализацию проектов выделили около 59 миллионов рублей.

Опубликован список 30 проектов благоустройства в Рязани по местным инициативам. Его предоставили в пресс-службе городской администрации.

Отбор прошли проекты по благоустройству:

  • территория около улицы Крупской, № 12 корпус 1;
  • территория около дома № 27А на улице Интернациональной;
  • территория вдоль Московского шоссе напротив ЖК «Кутузов» и ЖК «Вертикаль»;
  • территория около дома № 9А на улице Крупской;
  • территория от микрорайона Юбилейный к школе № 60/61;
  • территория около домов №№ 58 корпус 1 и 60 корпус 1 на улице Октябрьской;
  • территория около дома № 2 на 3-м Мопровском переулке;
  • территория около дома № 5 на улице Белякова;
  • территория около ул. Качевская, в районе д. 16 (2 очередь)";
  • парк имени Уткина;
  • парк Героев Отечественной войны 1812 года (улица Баженова);
  • сквер около домов № 39, 41, корпус 1 по Московскому шоссе;
  • сквер «Бабушкина радость»;
  • сквер А.С. Пушкина";
  • сквер «Белых журавлей»;
  • мемориальный культурно-оздоровительный комплекс на улице Голенчинской;
  • мемориальный комплекс летчикам-героям Великой Отечественной войны (Васильевский переулок);
  • ремонт проездов с улицы Рязанская на улицу Хлебная;
  • дорога от дома № 11 до № 15Г на улице Костычева;
  • пешеходная дорога вдоль улицы Кирпичный Завод;
  • установка бюста М. И. Венюкову;
  • установка комнаты-туалета матери и дитя в ЦПКиО;
  • расширение «ДОМа ТОС» (Каширина, дом № 1);
  • установка освещения вдоль дороги от улицы Роща до улицы Покровской;
  • стадион (улица 1-я Прудная, дом № 24);
  • хоккейная коробка (улица Мусоргского, № 68);
  • детская спортивная площадка (Народный бульвар, № 4);
  • детская игровая площадка (улица Старореченская, № 15, корпус 2);
  • детская площадка «Солнечный городок» (улица Коняева, около дома № 54);
  • площадка для выгула собак поселок Мехзавода, дом № 10 строение 1.

На реализацию проектов выделили около 59 млн рублей. Остальные средства (10-12% от стоимости) оплатят местные жители.