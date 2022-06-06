Опубликован список 30 проектов благоустройства в Рязани по местным инициативам
На реализацию проектов выделили около 59 миллионов рублей.
Опубликован список 30 проектов благоустройства в Рязани по местным инициативам. Его предоставили в пресс-службе городской администрации.
Отбор прошли проекты по благоустройству:
- территория около улицы Крупской, № 12 корпус 1;
- территория около дома № 27А на улице Интернациональной;
- территория вдоль Московского шоссе напротив ЖК «Кутузов» и ЖК «Вертикаль»;
- территория около дома № 9А на улице Крупской;
- территория от микрорайона Юбилейный к школе № 60/61;
- территория около домов №№ 58 корпус 1 и 60 корпус 1 на улице Октябрьской;
- территория около дома № 2 на 3-м Мопровском переулке;
- территория около дома № 5 на улице Белякова;
- территория около ул. Качевская, в районе д. 16 (2 очередь)";
- парк имени Уткина;
- парк Героев Отечественной войны 1812 года (улица Баженова);
- сквер около домов № 39, 41, корпус 1 по Московскому шоссе;
- сквер «Бабушкина радость»;
- сквер А.С. Пушкина";
- сквер «Белых журавлей»;
- мемориальный культурно-оздоровительный комплекс на улице Голенчинской;
- мемориальный комплекс летчикам-героям Великой Отечественной войны (Васильевский переулок);
- ремонт проездов с улицы Рязанская на улицу Хлебная;
- дорога от дома № 11 до № 15Г на улице Костычева;
- пешеходная дорога вдоль улицы Кирпичный Завод;
- установка бюста
М. И. Венюкову;
- установка комнаты-туалета матери и дитя в ЦПКиО;
- расширение «ДОМа ТОС» (Каширина, дом № 1);
- установка освещения вдоль дороги от улицы Роща до улицы Покровской;
- стадион (улица 1-я Прудная, дом № 24);
- хоккейная коробка (улица Мусоргского, № 68);
- детская спортивная площадка (Народный бульвар, № 4);
- детская игровая площадка (улица Старореченская, № 15, корпус 2);
- детская площадка «Солнечный городок» (улица Коняева, около дома № 54);
- площадка для выгула собак поселок Мехзавода, дом № 10 строение 1.
На реализацию проектов выделили около 59 млн рублей. Остальные средства (10-12% от стоимости) оплатят местные жители.