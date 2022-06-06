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На трех улицах Рязани во вторник отключат холодную воду
Также ее не будет в двух детских садах и одной школе.

На трех улицах Рязани во вторник, 7 июня, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся дома №№ 13 корпус 1, 14а (детский сад № 137), 15, 16 корпус 1 по улице Интернациональной.

С 9:00 до 18:00 воды не будет по адресам:

  • улица Великанова, д. 11 корп. 1, 11 корп. 2, 11 корп. 3, 11, 13, 14, 4, 6 корпус 1 (детский сад № 110), 6, 8 корпус 1, 8, 9 (школа № 47);
  • улица Сельскохозяйственная, дом № 16 (частный дом).

Подачу отключат из-за работ на водопроводе.