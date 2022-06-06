На Сахалине 28-летняя женщина зарезала сожителя за обидные слова

Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

На Сахалине 28-летняя женщина зарезала сожителя за обидные слова. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Инцидент случился в марте. Сожитель находился в гостях у обвиняемой и распивал спиртные напитки. В какой-то момент он начал оскорблять женщину, но та стерпела. На следующий день мужчина проснулся и снова начал оскорблять сожительницу. После этого женщина взяла нож и ударила обидчика в грудь. Тот скончался на месте из-за несовместимых с жизнью повреждений.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.