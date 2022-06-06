На окраине Рыбного супружеская пара пыталась украсть запчасти от комбайна
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).
На окраине Рыбного супружеская пара пыталась украсть запчасти от комбайна. Об этом
В полицию обратились местные жители и рассказали, что неизвестные взломали ворота склада на окраине Рыбного. Очевидцы предположили, что грабители все еще находятся внутри, так как двери помещения открыты.
Оперативники застали на месте преступления 20-летнего местного жителя и его 19-летнюю жену. Они снимали с комбайна запчасти и набирали их в мешок.
Выяснилось, что супруги выпивали дома, а когда алкоголь закончился, решили ограбить склад предприятия, чтобы сдать запчасти в пункт приема вторсырья.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).