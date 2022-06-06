На окраине Рыбного супружеская пара пыталась украсть запчасти от комбайна

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

На окраине Рыбного супружеская пара пыталась украсть запчасти от комбайна. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратились местные жители и рассказали, что неизвестные взломали ворота склада на окраине Рыбного. Очевидцы предположили, что грабители все еще находятся внутри, так как двери помещения открыты.

Оперативники застали на месте преступления 20-летнего местного жителя и его 19-летнюю жену. Они снимали с комбайна запчасти и набирали их в мешок.

Выяснилось, что супруги выпивали дома, а когда алкоголь закончился, решили ограбить склад предприятия, чтобы сдать запчасти в пункт приема вторсырья.

Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).