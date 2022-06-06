Москвича, подозреваемого в убийстве знакомой из-за квартиры в Рязанской области, арестовали

68-летний житель Люберец в мае 2005 года убил свою знакомую, которая планировала продать квартиры в Рязанской области. В 2006 году он застрелил знакомую предпринимательницу, после чего продал два ее автомобиля.

Москвича, подозреваемого в убийстве знакомой из-за квартиры в Рязанской области, арестовали. Об этом сообщили на сайте Главного следственного управления С. К. России .

Две жительница Люберецкого района Московской области пропали в мае 2005 и августе 2006 года. Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

В марте 2022 года следователи вновь изучили уголовное дела о без вести пропавших женщинах и выяснили, что в то время провели не все следственные мероприятия, а свидетелем в обоих случаях проходил один и тот же мужчина. Следователи установили, что он причастен к пропаже и убийству женщин. Его задержали.

Выяснилось, что 68-летний житель Люберец ранее уже был судим за аналогичные преступления в Егорьевске.

Ему предъявили обвинение по пункту, а и з части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц из корыстных побуждений») и арестовали по решению суда.

В мае 2005 года мужчина решил убить свою знакомую, с которой учился в одной школе. Он узнал, что женщина планирует продать квартиры в Рязанской области и предложил ей помочь с оформлением сделки. По дороге в Рязанскую область мужчина задушил знакомую, а ее тело засыпал ветками. Ее автомобиль Daewoo Nexia он продал по поддельной доверенности.

В августе 2006 года злоумышленник решил напасть на свою знакомую предпринимательницу, которая торговая одеждой из Белоруссии. Мужчина подрабатывал у нее водителем и предложил вместе поехать за товаром на ее машине. На обратном пути он застрелил знакомую, закопал ее тело и скрылся на ее автомобиле. Принадлежавшие ей Land Rover и Honda CR-V он продал, а приобретенный товар реализовал.

Тела убитых женщин нашли и опознали, по ним проводят генетические экспертизы. Также следователи проводят баллистическую и психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается.