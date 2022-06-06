Мишустин поручил проработать запуск «промышленной ипотеки» под 5% годовых

Она подразумевает предоставление предприятиям льготных кредитов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать запуск «промышленной ипотеки» под 5% годовых. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства сообщило издание « Ведомости ».

Так, «промышленная ипотека» подразумевает предоставление предприятиям льготных кредитов по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у девелопера.

Вопрос проработают в минфине, минпромторге, минэкономразвития. В его решении участвуют главы некоторых регионов. Доклад по поручению им необходимо сделать до 9 июня.