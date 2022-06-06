Мэрия обсудила вопрос уличного освещения в Рязани

Тему обсудили на брифинге.

Мэрия обсудила вопрос уличного освещения в Рязани. Тему обсудили на брифинге в понедельник, 6 июня.

По словам Елены Сорокиной, врио губернатора Павел Малков поручил провести голосование , какой тип освещения будет на улицах города. Мэр города обратилась к рязанцам с просьбой поддержать администрацию в этом вопросе.

«Местное самоуправление должно и будет спрашивать мнение жителей, каким быть нашему городу. Мы читали комментарии рязанцев, знакомились с мнением горожан, встречались лично. Но сами никак не могли решиться, боимся ошибиться и не оправдать новых надежд жителей. Поэтому проводим данный опрос. Рязанцы сами выберут, каким быть свету на улицах города», — сказала Елена Сорокина.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский рассказал о технической части контракта. Так, местные власти заключат двухлетний контракт с двумя этапами финансирования по 150 миллионов рублей каждый.

«Для замен устаревших светильников запланированы улицы с наибольшей интенсивностью движения. Планируется ставить светильники мощностью от 120 до 300 ватт со световой температурой от 2700 до 4000 кельвинов, которое максимально приближено к дневному свету, и световой отдачей более 140 люмен. На данный момент, в городе установлены светильники со световой отдачей в два раза меньше. Также данным контрактом предусмотрено до установка 16 шкафов автоматической системы управления наружного освещения. Вновь установленные светильники будут отвечать всем ГОСТам. Мы рассматриваем два вида светильников: нейтральный и теплый», — отметил Борис Ясинский.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак отметил, что в городе нужно заменить более 20 тысяч светильников. Если рязанцы на голосование выберут нейтральные светильники, то установят более 14 тысяч — 75% от общего количества. Если выберут теплый свет, то получится установить чуть больше 9 тысяч светильников из-за высокой цены — почти 50%. Примеры нейтрального света можно увидеть в городе на улицах Соборная, Шевченко, площади Свободы (от Ленина до Радищева) и на Первомайском проспекте (от Пожалостина до Павлова). Кроме этого, после голосования внесут все изменения и после 1 августа начнется процесс заключения контракта.