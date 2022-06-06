Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 07
18°
Срд, 08
20°
Чтв, 09
22°
ЦБ USD 61.11 -0.86 07/06
ЦБ EUR 64.87 -1.05 07/06
Нал. USD 65.1 / 64.5 06/06 15:24
Нал. EUR 65.1 / 64.5 06/06 15:24
Новости
Публикации
Как сложилась жизнь рязанских стобалльников по ЕГЭ после школы?
Началась пора написания единого государственного экзаме...
4 июня 16:00
4 183
Директор «Завода ТЕХНО» в Рязани: Чтобы добиться результатов, нужно не...
В Рязани экология и промышленные выбросы — актуальный в...
2 июня 10:00
1 524
Где в Рязани можно купить бюджетный автомобиль по системе трейд-ин?
Журналист РЗН. инфо посетил салоны популярных марок и с...
31 мая 12:19
2 070
Рязанцы стали отказываться от летнего отдыха за границей
Чтобы понимать полную картину, где планируют отдыхать р...
26 мая 17:12
4 149
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мэрия обсудила вопрос уличного освещения в Рязани
Тему обсудили на брифинге.

Мэрия обсудила вопрос уличного освещения в Рязани. Тему обсудили на брифинге в понедельник, 6 июня.

По словам Елены Сорокиной, врио губернатора Павел Малков поручил провести голосование, какой тип освещения будет на улицах города. Мэр города обратилась к рязанцам с просьбой поддержать администрацию в этом вопросе.

«Местное самоуправление должно и будет спрашивать мнение жителей, каким быть нашему городу. Мы читали комментарии рязанцев, знакомились с мнением горожан, встречались лично. Но сами никак не могли решиться, боимся ошибиться и не оправдать новых надежд жителей. Поэтому проводим данный опрос. Рязанцы сами выберут, каким быть свету на улицах города», — сказала Елена Сорокина.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации Борис Ясинский рассказал о технической части контракта. Так, местные власти заключат двухлетний контракт с двумя этапами финансирования по 150 миллионов рублей каждый.

«Для замен устаревших светильников запланированы улицы с наибольшей интенсивностью движения. Планируется ставить светильники мощностью от 120 до 300 ватт со световой температурой от 2700 до 4000 кельвинов, которое максимально приближено к дневному свету, и световой отдачей более 140 люмен. На данный момент, в городе установлены светильники со световой отдачей в два раза меньше. Также данным контрактом предусмотрено до установка 16 шкафов автоматической системы управления наружного освещения. Вновь установленные светильники будут отвечать всем ГОСТам. Мы рассматриваем два вида светильников: нейтральный и теплый», — отметил Борис Ясинский.

Начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак отметил, что в городе нужно заменить более 20 тысяч светильников. Если рязанцы на голосование выберут нейтральные светильники, то установят более 14 тысяч — 75% от общего количества. Если выберут теплый свет, то получится установить чуть больше 9 тысяч светильников из-за высокой цены — почти 50%. Примеры нейтрального света можно увидеть в городе на улицах Соборная, Шевченко, площади Свободы (от Ленина до Радищева) и на Первомайском проспекте (от Пожалостина до Павлова). Кроме этого, после голосования внесут все изменения и после 1 августа начнется процесс заключения контракта.