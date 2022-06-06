Мэрия напомнила рязанцам о штрафах за неоплаченную парковку в центре города
Только за май в Рязани оштрафовали 267 автовладельцев за несоблюдение правил пользования платными парковками.
Рязанцам напомнили о штрафах за неоплаченную парковку в центре города. Об этом в понедельник, 6 июня,
Уточняется, что стоимость одного часа парковки в будние дни — 20 рублей. Правило действует с 8.00 до 18.00 часов. В выходные дни парковка бесплатная.
Только за май в Рязани оштрафовали 267 автовладельцев за несоблюдение правил пользования платными парковками.
Подробнее о правилах пользования и способах оплаты можно посмотреть на веб-портале «