Мэрия напомнила рязанцам о штрафах за неоплаченную парковку в центре города

Только за май в Рязани оштрафовали 267 автовладельцев за несоблюдение правил пользования платными парковками.

Рязанцам напомнили о штрафах за неоплаченную парковку в центре города. Об этом в понедельник, 6 июня, напомнила пресс-служба горадминистрации.

Уточняется, что стоимость одного часа парковки в будние дни — 20 рублей. Правило действует с 8.00 до 18.00 часов. В выходные дни парковка бесплатная.

Только за май в Рязани оштрафовали 267 автовладельцев за несоблюдение правил пользования платными парковками.