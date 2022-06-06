Губернатор Курской области заявил об обстреле села Теткино

Инцидент произошел в понедельник, 6 июня.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о минометном обстреле села Теткино. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром в понедельник, 6 июня.

По словам Старовойта, основной удар пришелся на местный мост, конструкция повреждена. Также сильно пострадал двухэтажный дом. В нем посекло крышу, а также выбиты стекла. Помимо этого, повреждения есть на хозпостройках по соседству и на территории сахарного завода. Также сгорел автомобиль.

Раненых и пострадавших нет.