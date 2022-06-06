Госдума планирует принять закон о контроле за иноагентами

Об этом решении сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Р. Ф. Василий Пискарев.

В России примут закон о контроле за иноагентами. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Р. Ф. Василий Пискарев.

По его словам, решение примут в весеннюю сессию. В понедельник, 6 июня, совет Госдумы рассмотрит вопрос о включении в повестку пленарного заседания на 7 июня законопроекта «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Пискарев добавил, что эта инициатива поможет систематизировать законодательство, которое регулирует деятельность лиц и организаций, занимающихся политической деятельностью в России в интересах иностранных государств. Так их работа будет предельно прозрачна и понятна обществу, добавил председатель комиссии.