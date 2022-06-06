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Билет на концерт RockestraLive теперь можно приобрести по «Пушкинской карте»
Симфонический оркестр исполнит рок-хиты в рязанском МКЦ в пятницу, 24 июня.

Билет на концерт RockestraLive теперь можно приобрести по «Пушкинской карте». Об этом сообщили организаторы.

Концерт симфонического оркестра состоится в рязанском МКЦ в пятницу, 24 июня.

Музыканты выступают более семи лет. В их программе как классические треки от Queen, Led Zeppelin, Scorpions, так и современные — Linkin Park, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Gorillaz, Måneskin.

Руководит оркестром один из самых многообещающих дирижеров России Сергей Акимов. Он с отличием окончил Московскую консерваторию. После он стал финалистом дирижерского конкурса в Зальцбурге.

Акимов является дирижером Московского государственного академического театра оперетты и Студии новой музыки. В 2017 году он участвовал в Итальянской оперной академии Риккардо Мути. С 2018 года Акимов — дирижер-стажер Национального филармонического оркестра России, которым руководит Владимир Спиваков.

Билеты на концерт можно приобрести здесь, а также по этой ссылке.

Возрастное ограничение 12+.