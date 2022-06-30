Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 52.51 1.35 01/07
ЦБ EUR 54.64 0.78 01/07
Нал. USD 57.6 / 64.5 30/06 16:51
Нал. EUR 63.8 / 65.5 30/06 17:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани четыре официальных пляжа, на которых разрешено...
4 часа назад
371
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 294
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 439
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы
Инцидент произошел в марте 2022 года.

Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2022 года.

Две посельчанки ночью выпивали. Собравшись домой, гостья заявила, что ее должен проводить спящий муж хозяйки. Она несколько раз пыталась пройти в спальню. В ответ посельчанка ударила гостью кухонным ножом в живот. Так она причинила проникающее ранение, опасное для жизни.

Женщина вызвала скорую и рассказала об инциденте полиции.

Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Это связано в тем, что посельчанка ранее судима за тяжкое преступление против личности.

Приговор не вступил в законную силу.