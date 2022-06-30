Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы
Инцидент произошел в марте 2022 года.
Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Инцидент произошел в марте 2022 года.
Две посельчанки ночью выпивали. Собравшись домой, гостья заявила, что ее должен проводить спящий муж хозяйки. Она несколько раз пыталась пройти в спальню. В ответ посельчанка ударила гостью кухонным ножом в живот. Так она причинила проникающее ранение, опасное для жизни.
Женщина вызвала скорую и рассказала об инциденте полиции.
Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Это связано в тем, что посельчанка ранее судима за тяжкое преступление против личности.
Приговор не вступил в законную силу.