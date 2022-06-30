Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы

Инцидент произошел в марте 2022 года.

Жительницу Милославского осудили за ранение собутыльницы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в марте 2022 года.

Две посельчанки ночью выпивали. Собравшись домой, гостья заявила, что ее должен проводить спящий муж хозяйки. Она несколько раз пыталась пройти в спальню. В ответ посельчанка ударила гостью кухонным ножом в живот. Так она причинила проникающее ранение, опасное для жизни.

Женщина вызвала скорую и рассказала об инциденте полиции.

Ей назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима. Это связано в тем, что посельчанка ранее судима за тяжкое преступление против личности.

Приговор не вступил в законную силу.