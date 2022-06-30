Задержан ректор РАНХиГС Владимир Мау

Ректору предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС.

Задержан ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Владимира Мау. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Во вторник, 29 июня, проводились следственные действия с участием МАУ. Его вызывали на допрос. По информации источников, в РАНХиГС идут обыски, передает РБК .

Отмечается, что ректору предъявили обвинение в хищении средств РАНХиГС. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое ранее возбудили в отношении бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой, директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других лиц.