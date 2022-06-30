В Югре девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа
Трагедия произошла в ее день рождения.
В Ханты-Мансийском автономном округе девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщило издание «
Трагедия случилась в Урае во вторник, 28 июня.
В одном из домов на улице Шевченко 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа. От полученных травм она умерла.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Расследование продолжается.
В администрации Урая отметили, что девочка выпала из окна в день своего рождения. Ей исполнилось 13 лет.
Фото: «Подслушано Урай» // ВКонтакте