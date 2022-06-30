В Югре девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа

Трагедия произошла в ее день рождения.

В Ханты-Мансийском автономном округе девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщило издание « МегаТюмень ».

Трагедия случилась в Урае во вторник, 28 июня.

В одном из домов на улице Шевченко 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа. От полученных травм она умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Расследование продолжается.

В администрации Урая отметили, что девочка выпала из окна в день своего рождения. Ей исполнилось 13 лет.

Фото: «Подслушано Урай» // ВКонтакте