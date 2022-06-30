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В Югре девочка погибла, выпав из окна восьмого этажа
Трагедия произошла в ее день рождения.

В Ханты-Мансийском автономном округе девочка выпала из окна и погибла. Об этом сообщило издание «МегаТюмень».

Трагедия случилась в Урае во вторник, 28 июня.

В одном из домов на улице Шевченко 13-летняя девочка выпала из окна восьмого этажа. От полученных травм она умерла.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства». Расследование продолжается.

В администрации Урая отметили, что девочка выпала из окна в день своего рождения. Ей исполнилось 13 лет.

Фото: «Подслушано Урай» // ВКонтакте