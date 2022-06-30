Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
23°
Птн, 01
24°
Сбт, 02
26°
ЦБ USD 52.51 1.35 01/07
ЦБ EUR 54.64 0.78 01/07
Нал. USD 57.6 / 64.5 30/06 16:51
Нал. EUR 63.8 / 65.5 30/06 17:42
Новости
Публикации
Обзор на пляжи в Рязани
В Рязани четыре официальных пляжа, на которых разрешено...
4 часа назад
367
Минтранс собирался реконструировать Северный обход Рязани без учета мн...
Общественность узнала о готовящихся изменениях на Север...
24 июня 12:30
11 294
Премия «Русский Детектив» объявила старт читательского голосования
В лонг-лист вошло 138 произведений.
23 июня 13:21
4 439
Под Рязанью испытали сельхозтехнику нового века, созданную для наших п...
У аграриев Рязанской области в последние годы появляетс...
27 июня 12:45
2 338
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Татарстане мужчину подозревают в убийстве любовницы отца
На теле жертвы насчитали около 60 колотых ран.

В Татарстане мужчину подозревают в жестоком убийстве любовницы отца. Об этом сообщило издание KazanFirst.

Тело 50-летней женщины обнаружили в Малой Бугульме на улице Полевая в понедельник, 27 июня. На голове и шее погибшей нашли множественные колото-резаные раны.

По подозрению в убийстве задержали 24-летнего сельчанина. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили изданию в региональном следкоме, мужчина отказался от дачи показаний.

«Он мог причинить данные телесные повреждения потерпевшей из-за личных неприязненных отношений к последней, возникших на семейно-бытовой почве», — отметили в управлении.

Также, как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, погибшая была любовницей отца подозреваемого. У матери молодого человека, узнавшей о связи мужа, произошел инсульт. Как пишет KazanFirst, мужчина так попытался разобраться с сельчанкой.

На ее теле насчитали около 60 колотых ран. По предварительной версии, убийца наносил удары ножницами.

Фото — Telegram-канал ОМВД по Бугульминскому району