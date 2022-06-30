В Татарстане мужчину подозревают в убийстве любовницы отца

На теле жертвы насчитали около 60 колотых ран.

В Татарстане мужчину подозревают в жестоком убийстве любовницы отца. Об этом сообщило издание KazanFirst .

Тело 50-летней женщины обнаружили в Малой Бугульме на улице Полевая в понедельник, 27 июня. На голове и шее погибшей нашли множественные колото-резаные раны.

По подозрению в убийстве задержали 24-летнего сельчанина. На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Как сообщили изданию в региональном следкоме, мужчина отказался от дачи показаний.

«Он мог причинить данные телесные повреждения потерпевшей из-за личных неприязненных отношений к последней, возникших на семейно-бытовой почве», — отметили в управлении.

Также, как рассказал изданию источник в правоохранительных органах, погибшая была любовницей отца подозреваемого. У матери молодого человека, узнавшей о связи мужа, произошел инсульт. Как пишет KazanFirst, мужчина так попытался разобраться с сельчанкой.

На ее теле насчитали около 60 колотых ран. По предварительной версии, убийца наносил удары ножницами.

Фото — Telegram-канал ОМВД по Бугульминскому району