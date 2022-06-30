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В Шацком районе опрокинулась цистерна «ГАЗ»
Авария произошла в четверг, 30 июня, примерно в 7:50. Пострадал водитель.

В Шацком районе опрокинулся «ГАЗ». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в четверг, 30 июня, примерно в 7:50, на 96 километре трассы «Сапожок — Сараи — Борец — Шацк».

По предварительной информации, 54-летний водитель цистерны «ГАЗ 3786» не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением. После этого автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

Мужчина получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.