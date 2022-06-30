В Сасовском районе столкнулись мотоцикл и «семерка»

По факту ДТП проводится проверка.

В среду, 29 июня, в Сасовском районе столкнулись мотоцикл Kawasaki и ВАЗ-2107. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на 42-м километре дороги «Шацк — Сасово — Касимов». 30-летний житель Сасова на мотоцикле не выбрал безопасную дистанцию до двигавшейся впереди в попутном направлении «семерки» под управлением 51-летнего водителя и столкнулся с ним.

Водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали.

Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.